بلدية بنغازي تشرع في رصف شوارع المدينة

أعلنت بلدية بنغازي، البدء في الأعمال الأولية استعداداً لأعمال الرصف في مُفترق شارع سوريا، المعروف بمفترق “الدرابيك” والمُتمثلة في دمك التربة ورش مادة الربط M.C .O تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي .

وتأتي أعمال الرصف، ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة .

وفي وقت سابق، أشارت البلدية، أن لجنة الاستقرار قامت بأعمال برصف للقطعيات بشارع جمال عبدالناصر مُفترق شارع دبي، الذي سبق وأن تم مدّ خط مياه شرب على امتداد الشارع المذكور.

وأضافت أن أعمال الرصف، بتنفيذ من شركة برقة للمقاولات، واشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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