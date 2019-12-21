أكثر من 8500 مهاجر أعيدوا إلى ليبيا في عام 2019

أفادت الأمم المتحدة، إن خفر السواحل الليبي، اعترض أكثر من 8600 مهاجر غير قانوني، أثناء توجههم نحو السواحل الأوروبية، وتحديدا المالطية والإيطالية، وأنه تمت إعادتهم إلى ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف روبرت كولفيل، خلال المؤتمر الصحفي: “ظروف العنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا”. وفقا لما نشرته وكالة آكي الإيطالية.

ووصف كولفيل، في حديثه، ليبيا التي تقع في شمال أفريقيا، بأنها ليست آمنة لهبوط اللاجئين.

وأشارت البيانات التي أصدرتها منظمة الهجرة غير القانونية، إلى وصول 14500 مهاجر إلى مالطا وإيطاليا في العام 2019، مقارنةً بـ24000 مهاجر في العام 2018.

وأضافت البيانات، أن حركة المرور في البحر المتوسط، تقلصت إلى النصف، بعد انخفاضها إلى 25000 شخص، وفي الوقت نفسه، تضاعف عدد الوافدين إلى اليونان، من طريق شرق المتوسط، إلى 60 ألف شخص.

وتوفّى قرابة 1250 مهاجرا، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط، ما بين شهر يناير وشهر ديسمبر من العام الحالي.

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