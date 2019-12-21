سلاح الجو ينفذ ضربات على مخازن أسلحة في مسلاتة

نفّذ سلاح الجو الليبي، غارات فجر اليوم السبت، على مخازن للأسلحة وذخائر، للمجموعات المسلحة، في مدينة مسلاتة.

واستهدف سلاح الجو، مخازن الأسلحة التابعة للمدعو “فرج الكشر”، والذي كان ضمن القوة التي حاولت الهجوم على مدينة ترهونة يوم أمس.

وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، هزيمة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، وفشلها في الهجوم على مدينة ترهونة.

وأشار المحجوب في تصريحه لموقع “العين الإخبارية”، أن القوات المهاجمة، كانت تهدف للهجوم من محورين وهما الداوون ومسلاتة.

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