ربط حي الشهداء بالكفرة بالشبكة العامة للمياه

أعلن المجلس التسييري لبلدية الكفرة، اليوم السبت، الانتهاء من حفر بئر بحي بزيمة، وتركيب مضخة، وتزويد المنطقة بالمواد اللازمة لربط البئر بخطوط المياه، إلى جانب الانتهاء من ربط حي الشهداء بمنطقة الهواري بالشبكة العامة.

كما ستشهد الفترة المقبلة توصيل خطوط بحي الصوبات، وكذلك ربط بئر بونعامة بالمحطة الرئيسية، بحسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع «فيسبوك»، نوه بتعاون شركة المياه في مشاريعه.

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يشار إلى أن المجلس التسييري للبلدية وضع خطة تهدف إلى حل مشكلات مياه الشرب داخل المدينة وضواحيها، تشمل حفر آبار وتوفير مضخات، ومد خطوط المياه، والربط بين الشبكات حسب احتياجات كل منطقة، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالكفرة.

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