بلدية بنغازي تشرع في رصف مفترق الدرابيك

بدأت بلدية بنغازي، اليوم السبت، في الأعمال الأولية استعدادًا لرصف مفترق شارع سوريا، المعروف بمفترق الدرابيك.

وشملت استعدادات رصف الطريق عمليات «دمك التربة، ورش مادة الربط «M.C .O»، تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، بحسب بيان منشور على صفحة البلدية على موقع «فيسبوك».

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وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، والتي تهدف إلى حل مشكلات الطرق بالمدينة. وفي هذا الإطار أعلنت البلدية في 24 نوفمبر الماضي، بدء أعمال تركيب الحواجز الخرسانية في مُنتصف الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بين الاتجاهين، كما أعلنت البدء في رصف القطعيات بشارع جمال عبدالناصر مُفترق شارع دبي.

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