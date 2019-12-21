طقس ليبيا: توقعات حالة الطقس لمدة أربعة أيام وتحذيرات من الصقيع وانخفاض الحرارة لـ”الصفر”

نشر خبراء بالارصاد توقعات حالة الطقس من اليوم السبت وحتى الثلاثاء القادم 24 ديسمبر منتصف هذا الاسبوع.

وتوقع الخبراء في تقرير حول حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء اليوم السبت استقرار كامل للعوامل الجوية على كامل ليبيا مع انخفاض درجات الحرارة ليلا.



بينما يشهد طقس يوم غدا الاحد تشهد المناطق الغربية نشاط للرياح الجنوبية مع درجات حرارة من 19الى 22 نهارا .

وتشهد المنطقة الشرقية نشاط الرياح مع تقدم لمنخفض قطع اتي من اوروبا.

بينما تشهد المنطقة الجنوبية استقرار لدرجات الحرارة مع تحذيرات بتشكل ظاهرة الصقيع جنوب سبها واوباري ومرزق وخاصة تازربوا والكفرة.

وبحسب الخبراء يشهد طقس يوم الاثنين حيث تكون المنطقة الشرقية على موعد مع رياح عاصفية جدا مع امطار خفيفة متوقعة ودرجات حرارة منخفضة.

بينما يكون طقس المنطقة الغربية والساحل الاوسط .

وطقس مناطق الساحل من شرق طرابلس حتى سرت سيشهد امطار خفيفة متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة .

أما طقس مناطق الجنوب انخفاض بدرجات الحرارة وخاصة ليلا بوصول درجة الحرارة للصفر في منطقة تازربوا .

ووفقا للخبراء يشهد طقس يوم الثلاثاء رياح عاصفية جدا وخاصة ساحل درنة والبيضاء و تتركز الامطار على الساحل الشرقي وخاصة ساحل البيضاء ودرنة وحتى طبرق مع توقعات بامطار من متوسطة إلى غزيرة.

تحذيرات هامة

تحذيرات من تشكل حالة الصقيع على مناطق الجنوب .

التحذيرات من جريان اودية المنطقة الشرقية، والله اعلم.

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