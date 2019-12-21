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“الخارجية الأمريكية” تحذر من تبعات اتفاق الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية كافة الأطراف الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع الداخلي في ليبيا، وذلك في تعليق لها على إعلان حكومة الوفاق وتركيا توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الوفاق مع تركيا تمهّد الطريق لتدخل عسكري محتمل من أنقرة في ليبيا، ما يُهدّد بتفاقم الصراع داخل البلاد.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية على أهمية دعم الجهات الخارجية الفاعلة لعودة العملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

وطالبت الخارجية الأمريكية الأطراف الدولة بالدفع نحو إطلاق حوار داخلي في ليبيا، ووقف التصعيد وانسحاب القوات الخارجية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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