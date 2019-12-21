ليبيا: حكومة الوفاق تطلب مساعدة خمس دول "صديقة" لتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة الجمعة المساعدة من خمس دول صديقة لصد هجوم القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس. وطالب السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي الخاص بحكومته، الخمس دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، لصد “العدوان” الذي تتعرض له العاصمة طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل “خارج شرعية الدولة”.

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