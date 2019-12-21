الجيش الليبي يوجه تحذيرا أخيرا لسكان مصراتة

اصدر الجيش الليبي صباح اليوم السبت بيانا بشأن تدمير أهداف عسكرية بمنطقة مصراتة.

وقال البيان انه نتيجة ليأسها وتخبطها والخسائر التي منيت بها بسبب استهداف المواقع العسكرية في مصراتة مؤخرا أوعزت حكومة الوفاق لبعض قواتها في المدينة بالهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة والذي تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها .

وقال البيان إن هذا الهجوم الذي مني بالفشل دلالة على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية وهي على استعداد إن تزهق أرواح الشباب وخصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة وتصرفاتها الطائشة التي تنم عن عدم مبالة من قيادات الوفاق تجاه المهلة التي وجهتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لهذه لهذه القوات.

وتجددت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التزامها لمدينة مصراتة بمهلة 3 أيام التي تنتهي الساعة 12 مساءً يوم الأحد القادم دون تجديدها أو تمديدها وذلك رغم محاولة هجومها الفاشلة الليلة علي منطقة الداوون وذلك حرصًا منها علي سلامة سكان ومرافق مصراتة وآملًا منها في إن يتغلب اعيان وحكماء المدينة علي المتطرفين الذين يقودون مدينتهم وليبيا للدمار والخراب والقتل.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عموم أبناء الشعب الليبي الأبي إلى عدم متابعة منصات الإعلام والأخبار للإخوان المسلمين التي فقدت ولا تزال تفقد مصداقيتها نتيجة كذبها وتظليلها المتواصل للرأي العام وما فرية وبهتان احتلال وسيطرة قوات حكومة الوفاق علي وسط مدينة ترهونة إلا دليل علي ذلك ، فقد اتضحت الحقيقة بعد ذلك للعالم في أنهم لم يتجاوزوا في أعمالهم الإجرامية سوى محاولة تهديد منطقة الداوون شرق ترهونة حيث تم هروبهم بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع البطل لمواجهتهم ثم بعد ذلك تمت ملاحقتهم براً وجواً واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاته التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم ، وبذلك تدعوا القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الليبيين الأحرار الشرفاء إلى متابعة الأخبار وأخذها من منصات ومصادر الجيش العربي الليبي حصرًا دون غيره ، وعدم متابعة منصات أخبار تنظيم الإخوان المسلمين.