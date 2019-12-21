الشيشان للسراج: مستعدون لنقل خبراتنا في مكافحة الإرهاب لليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الشيشان رمضان قاديروف، مستجدات الوضع العام في ليبيا والعلاقات الثنائية وافاق التعاون بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس الشيشان أكد للسراج خلال مكالمة هاتفية وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي ودعمها لجهود إعادة الامن والاستقرار، معربا عن استعداد بلاده لنقل خبراتها المكتسبة في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب إلى ليبيا.

من جانبه اعرب السراج عن رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين ، كما اشاد بما يتمتع به رئيس الشيشان من مكانة في العالمين العربي والإسلامي، معربا عن أمله أن تستخدم الشيشان مساعيها الحميدة للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية.

كما أبدى السراج اهتمامه بالتعاون بين ليبيا والشيشان في مكافحة تنظيم داعش وغيره من الجماعات والتنظيمات الإرهابية حيث اتفق الجانبان على استمرار بحث سبل التنسيق في هذا الجانب.