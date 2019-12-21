الإعلان عن موعد الانقلاب الشتوي في ليبيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن موعد الانقلاب الشتوي يحل غداً الأحد إيذانا ببدء فصل الشتاء فلكيا وذلك في تمام الساعة السادسة وتسع عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت ليبيا.

ويمثّل الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء في عدد كبير من البلدان، وهو اليوم الذي يكون نهاره أقصر نهار طوال أيام السنة، إذ تسطع الشمس فيه لأقل عدد من الساعات.

ويشهد هذا اليوم ميل محور الأرض بعيدًا عن الشمس، ومع ذلك، لا يعني قصر النهار وقلة ساعات سطوع الشمس أن فترة الانقلاب الشتوي تكون باردة على الدوام؛ ففي الواقع، تكون أبرد فترات السنة بعد مرور أسابيع على حصول الانقلاب الشتوي.

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