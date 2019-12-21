صرف مستحقات علاوة الحصة لكافة المعلمين في باطن الجبل

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية باطن الجبل، الانتهاء من صرف مستحقات علاوة الحصة لكافة المعلمين والمعلمات التابعين لها عن العام الدراسي 2018-2019.

وبلغ عدد المعلمين المستفيدين من العلاوة نحو 790 معلمًا ومعلمة بقيمة مالية إجمالية تقدر بنحو 2 مليون و682 ألفًا و627 دينار، حسب تصريحات مراقب التعليم بالمراقبة، محمد جاب الله، المنشورة على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الجمعة.

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وكان وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، طمأن جميع المعلمين والمعلمات بأن الترتيبات المالية لعام 2019، اعتمدت ماقيمته 350 مليون دينار لبند علاوة الحصة، لافتا إلى أن هذه المخصصات اعتمدت علاوة لمعلمي عدد من البلديات التي لم تصرف لهم مستحقات العلاوة عن العـام الدراسي الماضي.

وأوضح جمعة أن 125 ألفا و608 معلمين ومعلمات استفادوا من علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن العلاوة ستصرف بشكل مبكر هذا العام، فور انتهاء أيام الدراسة الرسمية، وإتمام إجراءات حصر واعتماد أعداد الحصص للمعلمين، لافتا إلى انتهاء وزارة المالية من إنجازها لكافة المراقبات التعليمية بالبلديات وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي.

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