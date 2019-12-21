المسماري: إحباط هجوم لقوات «الوفاق» على منطقة الداوون شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن «الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة وحدها».

وجدد المسماري، التزام القيادة العامة بمهلة ثلاثة أيام لمدينة مصراتة تنتهي الساعة 12 مساء غد الأحد، مشددا على عدم «تجديدها أو تمديدها»، حسب بيان نشره، اليوم السبت، على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وأضاف المسماري أن وسائل إعلام «نشرت أنباء كاذبة عن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة»، مؤكدا «هروبها بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع»، مشيرا إلى أنه «جرى ملاحقتهم برا وجوا وقتل أعداد كبيرة منهم حتى تجاوزوا مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها».

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