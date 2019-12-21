أكد متحدث في المفوضية الاوروبية الجمعة أنه “يتعين على جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة احترام (قرار) حظر تصدير الأسلحة” إلى ليبيا.

وقالبيتر ستانو، بحسب وكالة آكي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، على خلفية تفعيل حكومة الوفاق لاتفاقية التعاون الأمني مع تركيا، بالنظر إلى أنه “لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا”، بالتالي “أحث الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية” بين طرفي النزاع المسلح في ليبيا.

جدير بالذكر أن حكومة السراج قد طالبت خمس دول، من بينها الاوروبيتان إيطاليا والمملكة المتحدة، بتفعيل اتفاقيات تعاون أمني ضمن عملية (البنيان المرصوص) التي أطلقتها في عام 2016 ضد تنظيم داعش بمدينة سرت لكن مصادر دبلوماسية إيطالية ردت لاحقاً بصورة غير مباشرة على هذا الطلب، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية يظل “سياسيًا وليس عسكريًا”، وقالت “لهذا السبب نستمر في رفض أي نوع من التدخل” الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك بحسب آكي.