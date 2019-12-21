أعلنت غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت مقتل 5 من عناصرها جراء قصف الجيش لأحد دورياتها.

وبينت القوة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الجيش استهدفت دورية لقوة حماية سرت كانت في مهمة لملاحقة فلول تنظيم داعش جنوب المدينة.

ونشرت غرفة العمليات أسماء القتلى:

1. خلف الله فرج امحمد / سرت

2. بشير صالح أبوسكساكة / سرت

3. علي سالم أبوزميتة / سرت

4. علي عبدالسلام اشتيوي / سرت

5. الطايع هلال الطايع / سرت