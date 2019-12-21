مصادر دبلوماسية إيطالية: هكذا ردت روما على طلب السراج

وبحسب وكالة آكيذكرت المصادر بوزارة الخارجية، غداة رسالة من رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج لخمس دول، من بينها إيطاليا، تتضمن طلباً بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني مع سلطات طرابلس، أنه عوضاً عن التدخل، فإن إيطاليا “تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية-ليبية”، والتي “تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار”.

وكان السراج أرسل الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها هذه الدول بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لدعمه في اشتباكات طرابلس.

صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية طرابلس من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة، حفاظاً على السلم الاجتماعي، ومن أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا”، حسبما جاء في بيان صدر عن حكومة الوفاق.