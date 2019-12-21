صالح: أردوغان لا يستطيعإرسال قوات إلى ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2019

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجرد عملية ابتزاز فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضاً يقفون صفاً واحداً رفضاً لإرسال قوات تركية.

وجدد صالح لصحيفة الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي لرفع الغطاء عن حكومة الوفاق بعد انتهاكها للاتفاق السياسي موضحا أن حكومة الوفاق لم تحترم الإعلان الدستوري ولم تنفذ الاتفاق السياسي وعليها الرحيل فلا فائدة من هذه الحكومة للشعب الليبي، لافتاً إلى أن بعض الدول التي تتعامل مع حكومة الوفاق عليها التوقف عن ذلك والانحياز للشعب الليبي كي تستمر مصالح تلك الدول في ليبيا.

وأوضح صالح أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين، مضيفاً: “المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي الليبي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، لكن السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”.

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس لكن السراج بدلاً من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.