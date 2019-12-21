مصادر دبلوماسية إيطالية تعلق على طلب السراج تفعيل «التعاون الأمني»

علقت مصادر دبلوماسية إيطالية على مطالبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، خمس دول من بينها إيطاليا، بـ«تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني»، لصد الهجوم على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية أمس الجمعة عن المصادر نفسها بوزارة الخارجية، قولها إن «حل الأزمة الليبية يبقى سياسيًا وليس عسكريًا»، معللة بذلك «رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك».

وأضافت المصادر، أنه «عوضا عن التدخل، فإن إيطاليا تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة (ليبية-ليبية) والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار».

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وبعث السراج، الخميس الماضي، رسائل إلى رؤساء دول (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا) طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والبناء عليها لـ«صد العدوان الذي تتعرض له العاصمة الليبية من أية مجموعات مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة».

وشملت الرسائل أيضا «دعوة الدول الخمس إلى التعاون والتنسيق مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيمي الدولة والقاعدة اللذان هيأ لهما العدوان الفرصة والمناخ الملائمين للعودة إلى ليبيا، حيث ازداد نشاطهما منذ وقوعه».

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