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بعثة الرئاسي في نيويورك: إتفاق السراج وأردوغان لا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبرت بعثة المجلس الرئاسي في نيويورك في رسالة لمجلس الأمن أن ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن إتفاق السراج وتركيا يعد تدخلاً في الشؤون الليبية الداخلية على حد زعمه.

بعثة المجلس الرئاسي في نيويورك أكدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق على أنه لليبيا الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي.

وأشارت إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع تركيا لا يناقض الاتفاق السياسي ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية على حد زعمها.

كما أضافت “الدول الداعمة لحفتر بالسلاح أو بالتعامل معه ومع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق خرقت قرارات مجلس الأمن”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ياحمار اصلا الحكومة التى عينتك رفضها مجلس نواب الشعب الليبى وبالتالى فانت لا شرعية لك اما مصر فتدعم الجيش الوطنى الذى كلفه نواب الشعب بمحاربة الارهاب وبالتالى فان دعمها هو دعم للشعب الليبى وايضا فى اطار اتفاقية الدفاع العربى المشترك بعد جلب الخوان للاحتلال العثمانى للاعتداء على الشعب الليبى والعربى ووجب دعم الشعب الليبى ودعك الخوان وانت تمثل الدولة العثمانية لا الليبية وزبالة مثل سيالة الذى وقع على مذكرة الخيانة والعار ياحمار

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