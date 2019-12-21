“الدفاع الألمانية”: عقوبات أوروبية مرتقبة على أنقرة

جددت وزيرة الدفاع الألمانية انجريد كرامب كارنباور دعوة بلادها أنقرة لاحترام القانون الدولي وسيادة دول جوارها.

وشددت الوزيرة الألمانية أثناء زيارتها للعاصمة القبرصية نيقوسيا على أهمية احترام تركيا لدبلوماسية الجوار فيما يتعلق بطموحها في مجال التنقيب واكتشاف الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت كارنباور خلال زيارتها لسفينة ألمانية حربية قبالة سواحل قبرص ولقائها بنظيرها القبرصي سافاس أنجيلديس، على دعم بلادها والاتحاد الأوروبي لليونان وقبرص في مواجهة اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وبرلين يعملان معا وبشكل منفرد على آلية لفرض عقوبات على تركيا لإيصال الرسائل الصحيحة حول عدم قانونية تحركات أنقرة في البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية