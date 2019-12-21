ارتفاع الدولار واليورو واستقرار الإسترليني في السوق الموازية

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية، في تعاملات بداية الأسبوع، حيث ارتفعت كل من العملة الأميركية والأوروبية الموحدة، فيما استقرت أسعار كل من العملات البريطانية والتركية والتونسية.

فقد حقق الدولار الأميركي، اليوم الأحد، ارتفاعا قدره أربعة قروش، إذ سجل 4.06 دينار مقابل 4.02 دينار، الخميس، وكذلك ارتفع اليورو إلى 4.48 دينار مقابل 4.46 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما العملات البريطانية و التركية والتونسية، فقد حافظت على معدلاتها في نهاية الأسبوع الماضي، وظلت عند سعر 5.24 دينار للاسترليني، و0.70 دينار لليرة التركية، وكذلك الدينار التونسي الذي بقي عند 1.41 دينار ليبي.

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