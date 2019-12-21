السفير تونس لدى روسيا: عدم مشاركتنا في برلين تعد نقطة سوداء

ليبيا – أكد السفير التونسي لدى روسيا طارق بن سالم على أن روسيا هي من البلدان التي ستتعاون معها تونس لحل النزاع في ليبيا.

بن سالم قال في حديث لوكالة “سبوتنيك” إن روسيا ستكون محل اهتمام الرئيس التونسي قيس سعيد وستكون من البلدان التي سيطور العلاقات الاقتصادية معها دون شك وأيضا العلاقات السياسية.

وأضاف “بتبادل أكثر للزيارات وأكثر قرب وأكثر تشاور فيما يخص المسائل الدولية وخصوصا أن تونس هي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وروسيا هي عضو دائم فيه فستكون روسيا من البلدان التي ستتعامل معها تونس للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حالياً وخاصة المسألة الليبية دون شك التي هي تمس تونس عن قرب”.

وأشار بن سالم إلى عدم دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحاً أن روسيا تدعم مشاركتها في كل المسارات التي تخص ليبيا.

كما أكد مجيباً عن سؤال فيما إذا تمت دعوة تونس إلى مؤتمر برلين حول ليبيا: “لم يتم توجيه دعوة إلى تونس، وتونس عبرت عن عدم رضاها عن عدم توجيه دعوة لها ونحن تكلمنا مع الأخوة في روسيا حول هذه المسالة حيث كانت من أول البلدان الداعمة لإشراك تونس في كل المسارات التي تهم ليبيا ومع أن ليبيا وتونس هما بلدان ولكن شعب واحد في بلدين ولا يمكن أن تحكي عن ليبيا من دون وجود تونس”.

واختتم تصريحه:”الأمور غير واضحة الآن، نحن بالنسبة لنا عدم مشاركتنا في برلين هي نقطة سوداء عبرنا عنها للمنظمين الألمان وشركاء تونس الدوليين والإقليمين حول هذه المسألة”.