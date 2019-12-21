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امغيب: السراج فتح أبواب الجحيم عليه وعلى مجلسه الرئاسي بطلب التدخل التركي

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن أي تواجد تركي على الأراضي الليبية هو عودة تنظيم “داعش”الإرهابي بقوة إلى المشهد الليبي وتسهيل وصول اعداد كبيرة اخرى من اتباعه مما سيشكل خطر كبير على دول الجوار.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل إن التواجد التركي سيعيد تدفق الهجرة غير الشرعية بقوة الى شواطئ اوروبا.

وأشار إلى أن السراج لا يملك ان يطلب تدخل تركي يدنس الأرض الليبية الطاهرة ولا التركي أردوغان يستطيع إرسال جندي تركي واحد إلى الاراضي الليبية، مبيناً أن السراج بهذه المطالبة يفتح أبواب الجحيم عليه وعلى مجلسه الرئاسي .

كما أضاف”أهلنا الشرفاء الأبطال في الأيقونة الرائعة ترهونة ، ترهونة العز والشموخ كانت ولازالت مع الوطن والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي بفضل الله آمنة صامدة عصية على الخونة والعملاء صبيان المفتي المعزول عبيد أردوغان”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • من حسن الحظ ان الاخوانى غبى منه فيه ويحفر قبره بيده ولم يتعلم من الدروس السابقة للخوان فى مصر والسودان ماذا فعل لهم اردوغان سوى جعجعة فارغة وقنوات مسعورة اثمها اكبر من نفعها لانها تحت اشراف الاسرائيلى عزمى بشارة مستشار امير قطر الاعلامى ولا يملك اردوغان سوى ارسال دواعش ودعم مليشيات اخوانية مسلحة وكل هذا فشل واصبحت سيناء فى مصر خالية من الارهاب ويتعطش خير اجناد الارض لسحق المليشيات الارهابية فى اى مكان يهدد الامن القومى المصرى وبعد ان ارسلت مصر رسالة لمجلس الامن برفض الاتفاقية فهى اخطار لمجلس الامن بالتصدى المباشر للاتراك ان فكروا فى السيطرة على ليبيا واردوغان يعرف جيدا قوة مصر العسكرية وخبرتها القتالية ولا قبل له بمواجعتها على ارض ضمن امنها القومى خاصة ان مصر رفضت من قبل ارسال قوات برية الى سوريا عندما طلب الطرطور مرسى ذلك فرفض السيسى قائد الجيش وقتها ورفض ارسال قوات لليمن اما ليبيا فالوضع مختلف تتعرض لغزو تركى واصبح قتالها ضروريا لكسر انف الجبان اردوغان الى الابد خاصة وانه يعادى دول العالم كلها وفقد عقله

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