امغيب: السراج فتح أبواب الجحيم عليه وعلى مجلسه الرئاسي بطلب التدخل التركي

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن أي تواجد تركي على الأراضي الليبية هو عودة تنظيم “داعش”الإرهابي بقوة إلى المشهد الليبي وتسهيل وصول اعداد كبيرة اخرى من اتباعه مما سيشكل خطر كبير على دول الجوار.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل إن التواجد التركي سيعيد تدفق الهجرة غير الشرعية بقوة الى شواطئ اوروبا.

وأشار إلى أن السراج لا يملك ان يطلب تدخل تركي يدنس الأرض الليبية الطاهرة ولا التركي أردوغان يستطيع إرسال جندي تركي واحد إلى الاراضي الليبية، مبيناً أن السراج بهذه المطالبة يفتح أبواب الجحيم عليه وعلى مجلسه الرئاسي .

كما أضاف”أهلنا الشرفاء الأبطال في الأيقونة الرائعة ترهونة ، ترهونة العز والشموخ كانت ولازالت مع الوطن والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي بفضل الله آمنة صامدة عصية على الخونة والعملاء صبيان المفتي المعزول عبيد أردوغان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية