صيانة دوائر نقل الطاقة «القوارشة – مراوة» بالمنطقة الشرقية

انتهى فريق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، من إصلاح العطل في دوائر نقل الطاقة «القوارشة – مراوة» جهد «220 ك.ف»، بعد عمل استغرق أكثر من 7 أيام متواصلة.

وتعرضت هذه الدوائر لعطل، الثلاثاء الماضي؛ نتيجة عاصفة مطرية مصحوبة برياح قوية في منطقة مراوة بالجبل الأخضر، ما تسبب في عجز يقدر بـ250 ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية من مدينة المرج غربًا إلى مدينة طبرق شرقًا، وانقطاع التيار من 6 إلى 8 ساعات، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية الموقتة، ربيع خليفة، نقلته وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت.

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وقال خليفة إن العمل على هذه الدوائر استمر ولم يتوقف رغم صعوبة الطقس، وأنه مع انتهاء إصلاح الأعطال عاد التيار الكهربائي بشكل طبيعي، وطالب المواطنين بضرورة التعاون من خلال ترشيد الاستهلاك، خصوصا في هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة الشرقية عواصف مطرية قوية.

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