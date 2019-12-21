تم دفنهم..العثور على رفات 5 مهاجرين جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد إبراهيم الأربد أن الدوريات الصحراوية عثرت على خمس رفات لمهاجرين غير شرعيين جنوب المدينة.

وأضاف الأربد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن دوريات صحراوية تابعة لجهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبيضاء وطبرق أبلغت بالعثور على الجثث جنوب المدينة.

وأوضح أنه بعد ورود البلاغ تحرك فريق من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق برفقة عضو من النيابة العامة والهلال الأحمر الليبي وطبيب شرعي.

وأفاد رئيس الجهاز أنه في المكان المحدد وجد رفات عدد خمس مهاجرين يرجح أنها تعود لمهاجرين مصريين دخلوا من الحدود الليبية المصرية وأن سيارة المهرب قد تعطلت وتركهم في الصحراء وفارقوا الحياة من الجوع والعطش.

وأشار الأربد إلى أنه عثر معهم على بعض المستندات ومبالغ مالية ولكنها بالية ولم يتم التعرف عليهم.

وذكر رئيس الجهاز أن عضو النيابة المرافق قرر دفنهم في مكانهم وأخذ العلامات المميزة لمكان دفنهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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