شركة الكهرباء: انقطاع التيار عن مناطق بغرب البلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة بالغرب الليبي جراء سرقة الأسلاك.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه سرقة الأسلاك الكهربائية يزيدمن انقطاع التيار عن المواطنين موضحا أن بعض خطوط الكهرباء تعرضت أمس الجمعة للسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون بدائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة منها ( 2800 متر اسلاك نحاس ) على خط العامرية من 30 العزيزية و (500 متر اسلاك نحاس) على خط اللوغانة من 30 الجمال و (1500متر اسلاك نحاس) على خط اللوغانة من 30 العزيزية مما ادى ذلك الى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المواطنين القاطنين بهذه المناطق .

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية لتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية