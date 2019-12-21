صوت أمريكا: حكومة الوفاق تدعو إلى تدخل عسكري تركي في ليبيا

نشرت إذاعة صوت أمريكا –الإذاعة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة- عبر موقعها على الإنرنت تقريرا حول أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقالت إذاعة صوت أمريكا إن حكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس قد طالبت كل من تركيا والولايات المتحدة وعدة دول أوروبية الدفاع عنها، ويأتي هذا في وقت دعا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المليشيات التي تقاتل في طرابلس ومصراته إلى إلقاء أسلحتها.

وتبادلت قوات الجيش الوطني الليبي يوم الجمعة إطلاق النار مع ميليشيات تقاتل تحت راية حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، كما قصفت الطائرات المقاتلة الليبية –التابعة للجيش الوطني- أهدافًا ومستودعات أسلحة داخل مصراتة وبجنوبي العاصمة.

صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي للصحافيين أمس الجمعة بأن قواته “شنت غارات جوية وقائية على ثلاثة مواقع منفصلة قرب طرابلس كانت من المتوقع أن تهبط فيها القوات العسكرية التركية”، ويأتي هذا في ظل تقارير حول تخطيط القوات التركية كانت للدخول في المعركة.

مع ذلك ذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج قام رسميًا بتفعيل اتفاقية عسكرية وقعت في 27 نوفمبر بين أنقرة وطرابلس تدعو إلى تقديم الدعم اللوجستي والعسكري التركي لمنع سقوط حكومته.

ويقال إن السراج دعا الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا إلى التدخل لحماية حكومته المعترف بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي. وعلى الرغم من هذا الاعتراف فإن العديد من البلدان بما فيها فرنسا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تدعم حفتر.

إلا أن محمد الزبيدي أستاذ القانون الليبي قال لوسائل الإعلام العربية إن “السراج يدعو الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا فقط إلى كورقة لتغطية دعوته للتدخل التركي في النزاع الليبي”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أن قواته “تتقدم داخل وخارج العاصمة طرابلس” ، ودعا الميليشيات التي تقاتل قواته -المتمركزة في مصراتة- إلى “إلقاء أسلحتها بحلول منتصف ليل الأحد، والانسحاب بسلام”.

وأضاف أن الجيش الوطني الليبي يرسل رسالة إلى ممثلي مصراتة لسحب قواتهم من طرابلس وإلقاء أسلحتهم بحلول منتصف ليلة الأحد ، إذا كانوا لا يريدون مواجهة أعمال انتقامية أو غارات جوية أخرى على مدينتهم.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا -وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية- قائلة إن “الانتشار المحتمل للقوات التركية في ليبيا يعد مصدر قلق”، موضحة لأنه “قد يثير رد فعل من الدول المجاورة”.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي مع الصحفيين يوم الخميس إنه “على اتصال بجميع الأطراف الإقليمية لمحاولة إنهاء النزاع في ليبيا”.ومن جانبه

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوسائل الإعلام المصرية قبل عدة أيام أن “مصر لديها القدرة على التدخل في ليبيا إذا لزم الأمر، لكنها تحترم القواعد الدبلوماسية حتى الآن، وتمتنع عن القيام بذلك”.