يستعد وفد من مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي لزيارةالقاهرة فبراير القادم لبحث تطوير فرص التعاون والتبادل التجاري مع مصر.

وقال مدير العلاقات في المجلس محمد بن غزي لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الوفد المؤلف من شركات ليبية وأصحاب أعمال ليبيين مختصين بتجارة وتصنيع الأثاث سيعقد خلال الزيارة الاجتماع الأول للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، كما سيجري التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد العربي لتنمية الصادرات.

وبين بن غزي أن المجلس استقبل مؤخراً الكثير من الاستفسارات والطلبات من اعضاءه عن كيفية تطوير التعاون والاستثمار بالسوق المصرية بهذا القطاع وآفاق تنميته في ليبيا وهو الأمر الذى دعا لتنظيم وتنسيق هذه الزيارة كخطوةً عملية وتتويجا للاتصالات المستمرة مع الجهات المختصة بمصر.

وأكد بن غزي أنه يشارك في هذا اللقاء عدد كبير من الشركات الليبية من تجار وصناعيين بالإضافة إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات سيتم إعلان مشاركتها قريبا

من المتوقع أن يزور وفد من مجلس اصحاب الاعمال اللليبيين فرع بنغازى مكون من شركات ليبية واصحاب الاعمال الليبيين المختصين بتجارة وتصنيع الأثاث إلي القاهرة لبحث تطوير فرص التعاون والتبادل التجاري مع مصر الشقيقة ، وذلك خلال شهر فبراير 2020 القادم وسيتم فيها عقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوكالات والمصانع المختصة وهيئة تنمية الصادرات المصرية والاتحاد العربى لتنمية الصادرات