اختتام الدورة الأولى للمعلمين المرشحين للتفتيش التربوي بترهونة

اختتمت بمقر التفتيش التربوي، اليوم السبت، فعاليات الدورة الأولى للمعلمين المرشحين للتفتيش التربوي على مستوى بلدية ترهونة.

وتأتي الدورة ضمن خطة مركز تطوير التعليم، وتهدف إلى رفع مستوى المعلمين المتقدمين، والبالغ عددهم 12 معلما ومعلمة قبل دخولهم امتحان التفتيش، وحاضر فيها الدكتور أبو بكر ساسي، حول «قوانين نظريات التعلم، والأهداف التربوية والتعليمية»، حسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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كما شمل جدول محاضرات الدورة التي استمرت لمدة أسبوع، «أساليب التقويم بأنواعها المختلفة، وجدول مواصفات الاختبار الجيد، والوسائل التعليمية وأنواعها ومدى ملاءمتها للأهداف، وتحليل محتوى المنهج الدراسي، وأساليب التعلم النشط كالتعلم عن طريق التفكير باستخدام القبعات الست، والعصف الذهني، وحل المشكلات، والتعلم التعاوني».

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