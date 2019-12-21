الخارجية الأمريكية تحذر من تدخل تركي في ليبيا  

واشنطن-العنوان

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من تبعات اتفاقية حكومة الوفاق وتركيا مشيرة إلى أنها تمهد الطريق لتدخل عسكري محتمل من أنقرة في ليبيا ما يهدد بتفاقم الصراع داخل البلاد.

ودعت الخارجية في بيان لها، الأطراف الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع الداخلي في ليبيا، وذلك في تعليق لها على إعلان حكومة الوفاق وتركيا توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية على أهمية دعم الجهات الخارجية الفاعلة لعودة العملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة.

وطالبت الخارجية الأمريكية كافة الأطراف في ليبيا بالدفع نحو إطلاق حوار داخلي في ليبيا، ووقف التصعيد.