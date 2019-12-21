عقيلة صالح يدعو إلى رحيل حكومة الوفاق

طبرق-العنوان

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن حكومة الوفاق، لم تحترم القوانين ولا الإعلان الدستوري، ولم تنفذ الاتفاق السياسي، ولهذا عليها الرحيل، كونها بلا فائدة ولم يستفد منها الشعب الليبي، منذ أن وصلت إلى طرابلس.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “الاتحاد”، ناشد صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، لانتهاكها الاتفاق السياسي، مؤكدا أن ليبيا ذات سيادة وعلى العالم أن يحترم إرادة شعبها.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن ما أقدم عليه السراج يخالف الترتيبات الأمنية، التي كانت تهدف لإخراج المجموعات المسلحة من طرابلس، ولكنه قام بالعكس، حيث أستعان بها طيلة الوقت ما أدى إلى سيطرة قادتها على القرار في العاصمة.

وأوضح صالح، أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، هي مجلس النواب، وأن بعض الأعضاء الذين أعلنوا عن اجتماعاتهم في طرابلس، يهددون الوحدة الوطنية في ليبيا.

وحول الفترة القانونية لحكومة الوفاق، أكد رئيس مجلس النواب، أنها انتهت منذ سنوات، ولم تؤدي اليمين الدستورية، ولم تنل الثقة من البرلمان لمرتين، وأضاف “من المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، لكن السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات”.

وفيما يخص الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا، وصفها رئيس مجلس النواب، أنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن الحكومة التركية لا تملك القدرة على إرسال قوات إلى طرابلس، لأنها تعرف تماما، أنها في حال أرسلت قوات لدعم الوفاق، سيحدث احتكاك مع دول المتوسط، وسيكون القرار الليبي موحدا ضد تركيا، إن فكرت في ذلك.