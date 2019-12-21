المسماري: الهجوم على منطقة الداوون تم صده دون الحاجة لدعم عسكري

ترهونة-العنوان

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن حكومة الوفاق أوعزت لبعض مُسلحيها من مصراتة بالهجوم على منطقة الداوون شرق مدينة ترهونة، مؤكداً أن الهجوم تم صدّه بقدرات ذاتية من قبل أهالي المدينة ولم يصل إلى حدّ الحاجة إلى تلقيها دعماً عسكرياً لمواجهته.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها، اليوم السبت، أن المسلحين هربوا بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع لمواجهتهم ثم بعد ذلك تمت ملاحقتهم براً وجواً واستهدافهم حتى تجاوزوا في فرارهم مدينة مسلاته التي انطلقوا منها بعد قتل أعداد كبيرة منهم.

وأشار المسماري إلى أن الوفاق وصلت إلى هذه المرحلة من التهوّر بعد الخسائر الكبيرة التي مُنِيَت بها مؤخراً في مصراتة، إثر تكثيف الضربات الجوية على المواقع العسكرية التابعة لمُسلحيها هناك.

وأضاف اللواء أحمد المسماري إن إقدام حكومة الوفاق على الزَجّ بمُسلّحين من مدينة مصراتة في تنفيذ مثل هذه القرارات العشوائية يعتبر “دليلاً على استعدادها لإزهاق أرواحهم في مغامراتها الفاشلة وتصرفاتها الطائشة”.

وجددت القيادة العامة التزامها بالمهلة الزمنية التي منحتها لمُسلّحي مصراتة للخروج من معركة طرابلس والعودة إلى مدينتهم، دون تمديدها أو تجديدها، مُعربة عن أملها في تحرّك حكماء وعقلاء مصراتة وتغلبهم على “المتطرفين” الذين يجرّون المدينة للمزيد من الدمار.

وحذرت القيادة من الانجرار وراء المنصات الإعلامية التي تحاول تظليل الرأي العام، مُشيرة إلى أن محاولات الترويج لسيطرة الوفاق على مدينة ترهونة كانت دليلاً على ذلك.