نائب أردوغان: لن نتأخر في تقييم ما يلزم لدعم الوفاق

في إشارة تركية جديدة إلى أن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا أمر وارد لدى أنقرة، أكد نائب أردوغان، فؤاد أوقطاي، أن بلاده لن تتأخر في تقييم ما يلزم اتخاذه في حال طلبت حكومة الوفاق المساعدة.

وشدد أوقطاي أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالح جمهورية شمال قبرص في شرق المتوسط، ملوّحاً بالاستمرار في نشاطات التنقيب عن الغاز التي واجهتها عدة أطراف دولية بالغضب والتنديد.

وكان نائب الرئيس التركي قد صرح بأن مشروع العقوبات الذي صادق عليه الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة بسبب أنشطة التنقيب لا قيمة له.

وأثارت تركيا توتر المنطقة بعد اتفاقية التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، والتي وسّعت بموجبها حدود مناطقها الاقتصادية، ما دفع قبرص لتقديم شكوى رسمية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لحماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

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