قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت بافتتاح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية رفقة وزير العدل محمود الفيتوري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني قام بجولةتفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة هذا المبنى للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة.

وشارك في مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية محمد مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.