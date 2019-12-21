امغيب : مسلاتة نقضت هذا العهد مع ترهونة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

21 December, 2019

توقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب ان يفتح محور قتال في منطقة مسلاتة بعد محاولة قوات الوفاق الفاشلة في دخول منطقة ترهونة

وقال امغيب في حديث لبوابة افريقيا الاخبارية “اعتقد انه كان هنالك ميثاق تعاهد فيه اهل ترهونة مع اهل مسلاته على ان لا يدخل لاحدهم عدو عن طريق احدهما بمعنى ان لا ياتي الى ترهونة شر عن طريق مسلاته والعكس صحيح وحافظت ترهونة على هذا الميثاق رغم انها كانت تستطيع فتح محور جديد في مسلاته لشغل وارباك مصراتة ولكنها التزمت بالعهد الذي قطعته على نفسها “

وتابع امغيب ” لكن القوات التابعة للمليشيات ومصراتة (قوات حكومة الوفاق) استقلت هذا الميثاق او العهد ودعمت احد الاشخاص التابع للاخوان المسلمين والمطرود من ترهونة بالسلاح والذخائر والسيارات ودخل هذا الشخص عن طريق مسلاته امس الجمعة في غفلة من اهل ترهونة وعند وصوله إلى منطقة الداوون تفطن له الناس فتصدى له اللواء التاسع و انسحب بعدها هذا الشخص ورجع الى مسلاته وقبل وصولة اليها وجهة له ظربات موجعة من قبل سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية مما تسبب في مقتل بعض افراده وتدمير بعض السيارات التابعة له وبهذا تكون مسلاته قد نقضت عهدها مع ترهونة وبالتالي اتوقع فتح محور جديد للجيش فيها ولن يستغرق وقت طويل حتى يسيطر عليها “.

وختم امغيب حديثه قائلا ” اهل مسلاته اعلنوا امس ان المدينة مسيطر عليها من قبل المليشيات منذ اشهر ولكن هذا الاعلان جاء متاخرا”