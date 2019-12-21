«تعليم» الوفاق تصدر توجيها للمدارس الليبية في الخارج بشأن امتحانات الشهادات

خاطبت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، مديري المدارس الليبية بالخارج، بإحالة نسخة من نتائج النقل للسنة الماضية والسنوات التي قبلها، في إطار الاستعداد لامنتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2019/2020.

وطالب مدير إدارة التعليم الخاص مفتاح عبد الكافي، جميع المدارس التي استوفت شروط افتتاح مدرسة بالخارج، بعدد من الالتزامات، حسب بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان، أنه يجب «إحالة نسخة من نتائج النقل -التي لم يُجر إحالتها- للسنة الماضية والسنوات التي قبلها» على أن تكون «كشف ورقي وقرص مضغوط CD»، مؤكدا أنه «لن يعتد بأي ملف لا يحتوي على التسلسل الدراسي ومعتمد».

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وفيما يتعلق بالطلبة الليبيين والعرب والدارسين بمناهج غير المنهج الليبي، فقد ألزمتهم وزارة التعليم بـ«معادلة مستوياتهم لدى مركز ضمان الجودة مستوفى الشروط ودون ملاحظات».

واشترط البيان «إحالة الملفات إلى مركز ضمان الجودة بكتاب رسمي من إدارة التعليم الخاص»، مشددا على أن «الإدارة والقسم المختص غير مسؤول عن أي معاملة لم تجرى عن طريقها».

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