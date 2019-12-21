الرئاسة التركية: روسيا تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا

ليبيا – شددت الرئاسة التركية على أن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.

جاء ذلك في مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان “مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا” في منصة التدوين “مِديوم” اليوم السبت ونقلتها وكالة “الأناضول”.

ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله.

وقال: “من المعروف أن قبرص الرومية ومصر واليونان وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط، التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط”.

كما أكد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا اضطرت لسنوات عديدة إلى الانشغال فقط بمشاكلها الداخلية ولم تنتج أو تتمكن من إنتاج أي سياسات حول الأحداث السياسية في المنطقة أما الآن لا يمكنها أن تنغلق على نفسها وهي تتابع كل التطورات في المنطقة.

وأردف: “هذا ليس مسؤولية تاريخية فحسب بالنسبة لتركيا، بل ضرورة كونها دولة كبيرة، يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا”.

واختتم بالقول: “من الآن فصاعدًا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية