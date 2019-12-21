التكتل المدني الديمقراطي يدين تصريح أردوغان عزمه التدخل في ليبيا

دان التكتل المدني الديمقراطي ما جاء على لسان الرئيس التركي، باستعداده للتدخل العسكري في ليبيا ودعم حكومة الوفاق غير الدستورية والمليشيات المتحالفة معها، ضد الجيش الليبي الذي يؤدي واجباته لاستعادة الوطن وإنهاء ظاهرة الإرهاب وانتشار السلاح خارج إطار القانون.

واعتبر التكتل في بيان له تصريحات الرئيس التركي بمثابة إعلان حرب على ليبيا، واختراقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح، مطالبا أبناء الوطن بالوقوف والتصدي لهذه الأطماع الاستعمارية، ومعتبرا تصريحات الرئيس التركي لا تمثل إلا نظامه وسياسته وليس الشعب التركي بحسب البيان.

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