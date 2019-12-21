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مساعٍ لتعزيز التعاون الليبي المصري بمجال الأثاث

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير إدارة العلاقات في مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بمدينة بنغازي محمد بن غزي عن تحضيرات وفد تجاري ينشط في صناعة الأثاث للتوجه لمصر خلال فبراير المقبل في إطار تعزيز التعاون التجاري المشترك.

وأوضح بن غزي في إعلان تلقت 218 نسخة منه أن الوفد الليبي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة تنمية الصادرات المصرية بحضور ومشاركة من الاتحاد العربي للتنمية.

ونوه مسؤول العلاقات بأن الوفد المتخصص في صناعات الأثاث سيوقع على مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المعنية بالتنمية التجارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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