مساعٍ لتعزيز التعاون الليبي المصري بمجال الأثاث

كشف مدير إدارة العلاقات في مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بمدينة بنغازي محمد بن غزي عن تحضيرات وفد تجاري ينشط في صناعة الأثاث للتوجه لمصر خلال فبراير المقبل في إطار تعزيز التعاون التجاري المشترك.

وأوضح بن غزي في إعلان تلقت 218 نسخة منه أن الوفد الليبي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة تنمية الصادرات المصرية بحضور ومشاركة من الاتحاد العربي للتنمية.

ونوه مسؤول العلاقات بأن الوفد المتخصص في صناعات الأثاث سيوقع على مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المعنية بالتنمية التجارية.

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