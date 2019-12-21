

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني (خاص) |

21 December, 2019

أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه هو طوق النجاة بالنسبة لليبيين، لكن هناك عوامل حالت دون تطبيقه بالشكل المطلوب.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الاتفاق السياسي كان ومازال طوق النجاة لليبيين لكن عدم ثقة الأطراف الأساسية لهذا الاتفاق (مجلس الدولة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي) حال دون تطبيقه بالشكل المطلوب وكذلك تدخل أطراف خارجية أصيبت بخيبة أمل عندما لم تتمكن من تنصيب أفراد بعينهم في المجلس الرئاسي وكذلك عجز مجلس النواب عن الوفاء بواجباته بمنح الحكومة الثقة في أكثر من مرة”.

وأضاف همومه “مع هذا كله يبقى هذا الاتفاق هو المرجعية الرئيسية لأي حلول تطرح على الطاولة” مردفا “كلنا يعلم جيداً أن معظم دول العالم وبالأخص الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني وتعتبرها الحكومة الشرعية وهي إحدى مخرجات الاتفاق السياسي، وهذا دليل على اعتراف العالم بهذا الاتفاق ولكن ما ينقص هذا الاتفاق هو بناء جسور من الثقة المتبادلة بين مخرجاته الثلاث ليجتازوا هذه المحنة معاً ويعبرون سوياً إلى بر الأمان”.