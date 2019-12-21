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تضرر مبنى “أكاكوس للنفط” بقذائف الاشتباكات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الجمعة بتجنب المنشآت والمرافق النفطية القريبة من نقاط الاشتباكات الدائرة بطرابلس بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وجاء ذلك عقب تضرر مقر شركة أكاكوس للخدمات النفطية بطريق المطار إثر سقوط قذائف قالت المؤسسة إنها نتيجة لقصف الطيران ما تسبب في خسائر مادية فقط مطالبة بالحفاظ على أرواح المدنيين والعاملين في المواقع النفطية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن قطاع النفط يعد الرافد الأول للاقتصاد الليبي مشددة على أن تكرار استهداف المواقع النفطية سيؤدي لإغلاقها مستقبلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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