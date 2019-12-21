

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي( خاص ) |

21 December, 2019

قال العميد خالد المحجوب ، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية ، ان المليشيات التابعة للوفاق كانت تعد للهجوم على ترهونة منذ فترة

وصرح المحجوب لبوابة افريقيا الاخبارية قائلا ” لدينا علم بالتجهيز للهجوم والذي اعتقدوا انه سيكون التفافا من الخلف ومحاولة للسيطرة على اجزاء من ترهونة متوهمين انهم سيربكون بذلك مشهد القتال في طرابلس “وتابع العميد المحجوب ” في الواقع ان الهجوم كان انتحارا فترهونة تملك من القدرات والشباب المساند للقوات المسلحة ما يمكنهم من صد هجوم حتى لجيوش ، اضافة الى بيئة وطبيعة المنطقة والتى تجعل من المستحيل على المليشيات دخول ترهونة والسيطرة عليها ، فضلا عن عدم وجود حاضنة للمليشيات وكل ذلك جعل من الهجوم عملية انتحار” واستبعد العميد المحجوب ان يكون الهجوم ردة فعل على الانذار الذي وجهته القوات المسلحة لمصراتة باعطاء مهلة لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت وقال ” في الواقع انهم اعتقدوا انه وقت مناسب للهجوم وهو مرتبط مباشرة بالعمليات في طرابلس وليس بانذار القوات المسلحة لمصراتة ، وكانوا يسعون من محاولتهم تحقيق اي انجاز يرفع من معنوياتهم المحبطة ، فما حدث في اجتماع السراج واعلانه الاستعانة بتركيا كانت محاولة للرفع من معنويات المليشيات وهذا الهجوم ايضا هو محاولة اخرى في حقيقته للرفع من معنويات المليشيات “وواصل العميد المحجوب قائلا “في هذا الهجوم ليس هناك تكتيك حقيقي بمعنى التكتيك العسكري لدى من يقود هذه المعارك ، لانهم يعتمدون على عصابات ومجموعات مارقة و منبوذة ولاحاضن لها ، حتى من يعولوا عليها من ترهونة او قوة حماية ترهونة والتسميات التى يختلقونها هي في حقيقتها لاوجود لها على الارض وبالتالي ليس ردة فعل على الانذار بل محاولة لتخفيف الضغط على الجبهة “