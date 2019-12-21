

ليبيا

البرلمان التركي يصادق على اتفاقيتي التعاون الأمني والعسكري بين السراج وأنقرة بوابة إفريقيا الإخبارية/ | 21 December, 2019 رابط مختصر

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