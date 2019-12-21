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البرلمان التركي يصادق على اتفاقيتي التعاون الأمني والعسكري بين السراج وأنقرة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

البرلمان التركي يصادق على اتفاقيتي التعاون الأمني والعسكري بين السراج وأنقرة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

21 December, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تضيع وقت لانه طالما لم يصدق البرلمان الليبى على الاتفاق الباطل من الاساس بطلان شهادة اردوغان الجامعية المزورة بطريقة غبية جدا مثله حيث ان تاريخ تخرجه فى الشهادة يسبق تاريخ انشاء الكلية التى يزعم انه تخرج منها كمن يستخرج شهادة وفاة بتاربخ قبل مولده هى بالنسبة للخرفان شئ عادى يعتبرونها معجزة كما قال اهم انه اثناء الانقلاب المزعوم مر الارهابيين فى الطائرة التى يركبها ولم يروه فهو كما يدعى لهم مثل سيدنا محمد وابوبكر فى الغار اثناء الهجرة ثم عاد فى العام التالى برواية تناقضها حيث قال ان الارهابيين انصرفوا قبل ان ياتى للمطار هذا الحمار اه يانفوخى مع اروغان كذب بلا حدود

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