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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سبها |

21 December, 2019

أكدت إدارة مطار سبها ،اليوم السبت ،أن العمل بالمطار يسير بشكل عادي وهو يسير رحلات شركات النفط وفي انتظار وضع جداول شركات الطيران التجاري الليبية والإفريقية والبراق وقريبا برنيق للطيران .

هذا و نفت إدارة المطار في بيان لها ،أن كافة الاخبار التي تم تداولها عن إغلاق المطار في وجه حركة الملاحة الجوية مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مضيفين بأن المطار يعمل بكامل طاقته.