موقف أميركي “ضبابي ومتوازن” من “السراج وحفتر”

نقلت وكالة أنباء “رويترز” بعد ظهر اليوم السبت، ما قالت إنه موقف أميركي من الصراع السياسي والعسكري في ليبيا، ونسبته لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية دون أن تسميه، إذ تظهر واشنطن في التصريحات المنسوبة للمسؤول الأميركي موقفا ضبابيا ومتوازنا إلى حد كبير من أطراف الصراع في ليبيا، لكن المسؤول الأميركي لم يقل لرويترز كيف بوسع بلاده وضع حد لتصاعد الأحداث في ليبيا والتي قال المسؤول إنها تثير قلق الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب “رويترز”، فإن واشنطن ترى أن الاتفاقية العسكرية والبحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع الحكومة التركية “مستفزة وغير مفيدة” وتثير قلقا أميركيا بالغا لكن المسؤول الأميركي لفت إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تعترف بحكومة فائز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة من دون أن يعطي تفاصيل إضافية ما إذا كانت بلاده سترسل غضبها وقلقها للسراج.

وبشأن العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني قبل ثمانية أشهر باتجاه العاصمة طرابلس، فقد قال المسؤول الأميركي إنه تصعيد عسكري غير مبرر ومقلق ومن شأنه أن يزيد من حدة الصراع ونزف الدماء التي تزداد مع ازدياد وتيرة تدخل المرتزقة الروس وفقا لوصف المسؤول الأميركي.

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