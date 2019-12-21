مجلس شباب تهالا ببلدية غات يستنكر التدخل التركي ويجدد دعمه للجيش

استنكر وأدان أهالي مجلس شباب تهالا ببلدية غات بأشد العبارات التدخل التركي في ليبيا، وطالبوا مجلس النواب – باعتباره الجسم الشرعي المنتخب – بعقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا التدخل، كما جددوا في بيان دعمهم للقوات المسلحة وباركوا انتصاراتها في طرابلس لتحرير البلاد من المليشيات.

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