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مجلس شباب تهالا ببلدية غات يستنكر التدخل التركي ويجدد دعمه للجيش

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر وأدان أهالي مجلس شباب تهالا ببلدية غات بأشد العبارات التدخل التركي في ليبيا، وطالبوا مجلس النواب – باعتباره الجسم الشرعي المنتخب – بعقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا التدخل، كما جددوا في بيان دعمهم للقوات المسلحة وباركوا انتصاراتها في طرابلس لتحرير البلاد من المليشيات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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