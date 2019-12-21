مجلس شباب تهالا ببلدية غات يستنكر التدخل التركي ويجدد دعمه للجيش

استنكر وأدان أهالي مجلس شباب تهالا ببلدية غات بأشد العبارات التدخل التركي في ليبيا، وطالبوا مجلس النواب – باعتباره الجسم الشرعي المنتخب – بعقد جلسة طارئة لوضع حد لهذا التدخل، كما جددوا في بيان دعمهم للقوات المسلحة وباركوا انتصاراتها في طرابلس لتحرير البلاد من المليشيات.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تواصل العمل لانجاز طريق منطقة ام عزيز ببلدية الجميل
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تقدم للجيش في محور مشروع الهضبة
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
برلمان أنقرة يوافق على مذكرة التعاون الأمني والعسكري بين السراج وأردوغان
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
الثني يفتتح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية (صور)
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك