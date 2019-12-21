بالفيديو.. الفاندي يتوعد من يحاول المساس بترهونة

أكد رئيس مجلس أعيان قبائل ترهونة صالح الفاندي أنه لا أحد يستطيع المساس بالمدينة متوعدا من يفكر في ذلك.

وقال الفاندي في تسجيل مصور خلال تأبين قتلى اللواء التاسع اليوم السبت إن مدينة ترهونة تفتخر بشهدائها وتؤكد ان المناصب والمال والخونة زائلون والباقي هي المواقف الوطنية مضيفا الخائن الذي يخون وطنه وأهله ليس منا.

وأضاف الفاندي أن تراب ترهونه تمنه الدم وغير قابل للمساومة مردفا أن المدينة تعاني الضيق منذ 8 سنوات لكن لا أحد يستطيع المساس بها مشددا على أن رجال ترهونة يتسابقون للموت من أجل الوطن وقد عاهدوا القوات المسلحة على العمل لتحرير ليبيا متوعدا أي احتلال يفكر بالدخول للبلاد.

وشدد الفاندي على أن ترهونة لن تجور على أي مدينة ولا تحمل خصومة أو عداء تجاه أي مدينة أخرى

وكان مجلس مشائخ ترهونة أكد نجاح قوات الجيش الليبي في التصدي لمحاولة تقدم من جانب قوات الوفاق قرب الحدود الإدارية، أمس الجمعة، مشيرا إلى انتصار أبناء المدينة على ما وصفوه “مثلث الشر والفساد في ليبيا”، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق وجماعة الإخوان وتركيا.