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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

21 December, 2019

افتتح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية رفقة وزير العدل محمود الفيتوري.

وشارك في مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية محمد مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء عن بنغازي، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي الأستاذ إبراهيم الدرسي، ووكيل وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمه، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأجرى الثني جولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيدا بالمجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وفي ختام الحفل، كرم المجلس الأعلى للقضاء رئيس الحكومة ،لمجهوداته المبذولة للنهوض بالقطاع العدلي وعمله على بناء دولة المؤسسات والقانون.