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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2019

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو المجلس رجب رمضان، مع وفد من مدينة مسلاتة يضم حكماء وأعيان المدينة، حيث تم بحث أوضاع المدينة في ظل الظروف الراهنة.

وتقدم السراج بالتعازي للوفد وأهالي مسلاتة وأسر ضحايا القصف على الاحياء السكنية بمدينة مسلاتة مساء أمس،مؤكدا أن مثل هذه الاعمال لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة.

وكان السراج اجتمع في وقت سابق لهذا اللقاء مع المشري وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسي، والأوضاع الميدانية على جبهات القتال.