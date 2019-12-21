بالفيديو| افتتاح محكمة ونيابة شمال بنغازي

بنغازي-العنوان
قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، بافتتاح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية رفقة وزير العدل محمود الفيتوري.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني قام بجولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة هذا المبنى للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة.
وشارك في مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية محمد مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.
افتتاح محكمة و نيابة شمال بنغازي الابتدائية
دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية افتتح دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت محكمة ونيابة شمال بنغازي الابتدائية رفقة معالي وزير العدل محمود الفيتوري.وشارك في مراسم الافتتاح سيادة عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار محمد مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء عن بنغازي، والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي الأستاذ إبراهيم الدرسي، ووكيل وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمه، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري. وأجرى دولة الرئيس جولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيدا بالمجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية. وأثنى دولته على دور جهاز تنمية و تطوير المدن برئاسة المهندس ناجي المعداني لإتمامه العمل المناط به على أكمل وجه.وأبدى دولة رئيس مجلس الوزراء بعض الملاحظات حول المبنى، متجولا في قاعات المحكمةومكاتب النيابة.وفي ختام الحفل، كرم المجلس الأعلى للقضاء دولة رئيس مجلس الوزراء لمجهوداته المبذولة للنهوض بالقطاع العدلي وعمله على بناء دولة المؤسسات والقانون.
Posted by الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government on Saturday, December 21, 2019
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